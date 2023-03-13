البرلمان التونسي الجديد يعقد أولى جلساته اليوم.. وقناة القاهرة الإخبارية تكشف التفاصيل

يعقد البرلمان التونسي الجديد أولى جلساته، اليوم، والتي ستشمل وضع النقاط الرئيسية لعمله خلال الفترة المقبلة، وتناوله للقضايا المتعلقة بالبلاد.

وأوضحت نسرين رمضاني، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من تونس، أنّ الجلسة سيرأسها العضو الأكبر سنًا، كما سيتم قراءة قائمة الأعضاء المنتخبين حديثًا بالمجلس، ومن ثم أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي يُتوَقع حضوره أولى جلسات البرلمان الجديد.

تشكيل لجنة

وأضافت أنّه سيتم تشكيل لجنة لاستقبال طلبات الترشح لرئاسة مجلس النواب، كما ستتشكل لجنة أخرى، تتولى صياغة النظام الداخلي للبرلمان الجديد، مشيرة إلى أنّ العديد من الجهات أعلنت بالفعل ترشيح ممثلين منها لتولي رئاسة البرلمان.

ملفات مهمة على طاولة البرلمان

وعن الملفات المهمة للبرلمان، قالت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، إنّ المجلس سيناقش ملف المحكمة الدستورية، والذي شهد خلافات كبيرة بين أعضاء البرلمان السابق، فضلًا عن مناقشة ملفات سياسية واقتصادية مختلفة.