قناة القاهرة الإخبارية تحتفي بذكرى ميلاد محمد عبدالوهاب: فن أصيل لا يموت

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا عن متحف الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، في ذكرى ميلاده، احتفاء به وبفنه، الذي أمتع العالم العربي، ولا يزال موجودًا حتى الآن.

تصريحات مدير المتحف

وقال أحمد سامي، مدير متحف الراحل محمد عبدالوهاب، لـ«القاهرة الإخبارية»، إن محمد عبدالوهاب هو الفن الأصيل الذي لا يموت، وكان لديه مقولة شهيرة وهي: «إذا أرضى الفنان فنه قبل إرضاء الجمهور، فإن فنه يعيش وهو ميت»، وهذا ما حدث بالفعل فرغم رحيله، لكن فنه ما زال حيًا.

دار الأوبرا تحرص على الاحتفاء بالموسيقار

فيما أشار محمود عرفات، مدير المعهد العالي للموسيقى العربية، إلى أن دار الأوبرا المصرية تحرص كل عام في ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال، على فتح المعهد العالي للموسيقى والمتاحف الخاصة بالفنان الراحل مجانً أمام الجمهور، لتعريف الأجيال الجديدة بمن هو محمد عبدالوهاب، هذا الرمز المميز في الموسيقي العربية في مصر والشرق الأوسط والعالم العربي.