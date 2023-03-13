تفاصيل حبس المتهم بقتل شقيقته في مدينة نصر.. الكاميرات رصدت الجريمة

جدد قاضي المعارضات حبس المتهم بقتل شقيقته خنقًا فى مدينة نصر 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وكانت جهات التحقيق فى جلسة سابقة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت بنقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط العقار الذي شهد الجريمة.

كواليس الجريمة

أما عن كواليس الجريمة التي دارت أحداثها داخل أحد العقارات في منطقة مدينة نصر، فقد كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة بالعثور على جثة فتاة داخل شقتها بمنطقة مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت سيارات الشرطة إلى مسرح الجريمة وقام خبراء الأدلة الجنائية بالمعاينة.

كما انتقلت جهات التحقيق ومن خلال المناظرة، تبين أنّ المجني عليها ترتدي كامل ملابسها، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية باستثناء آثار خنق حول الرقبة.

وعقب قيام رجال الشرطة بتفريغ الكاميرات في محيط العقار الذي شهد الجريمة، وانتقلت جهات التحقيق إلى المكان، وأمرت بنقل الجثة الى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.