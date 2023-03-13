تركيب وصلات وعدادات مياه مجانا ضمن فعاليات الأسبوع المائي بأسيوط

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، فعاليات اليوم الرابع للأسبوع المائي ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار كل نقطة بتفرق.

تركيب عدادات مجانية

وقام الفريق التوعوي بمياه أسيوط بزيارة الأسر الأولى بالرعاية وتركيب وصلات مياه وعدادات مجانية طبق للبروتوكول المبرم بين الشركة والجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى عربة خدمة عملاء التي تفتتح ملفات للمشتركين الجدد وتستقبل شكاوى المواطنين بقرية الحواتكة واستقبال استفساراتهم والرد عليها، في إطار حرص الشركة على تقديم أفضل الخدمات بالتوسع في ميكنة كافة الخدمات نحو التحول الرقمي ورقمنة الأداء الذي ينسجم مع الرؤية التنموية لمصر المستقبل.

تحسين الخدمة المقدمة

وأكد المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن جميع جهود العاملين بالشركة تتكاتف من أجل بناء الثقة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي نحو ميكنة الخدمات.

فيما أكدت نادية زوزو، رئيس إدارة خدمة العملاء، إنه يمكن لأي عميل الإبلاغ عن أي شكوى تواجهه عبر مختلف قنوات التواصل التي تمتلكها الشركة.