رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارا بتشكيل لجنة لدراسة لائحة الإسكان الإداري

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، قرارا بتشكيل لجنة لدراسة لائحة الإسكان الإداري الحالية والسابقة بالجامعة.

لائحة الإسكان الإداري الحالية والسابقة

وأشار رئيس الجامعة أن قراره بتشكيل اللجنة يأتي في إطار تكليفه لها بإعداد تقرير كامل فيما يخص لائحة الإسكان الإداري الحالية والسابقة بالجامعة، في ضوء القرار الجمهوري رقم (521) لسنة 2021، على أن يتضمن التقرير كذلك الوضع الحالي بالوحدات السكنية وكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

تشكل لجنة برئاسة عميد كلية الهندسة

وكشف الدكتور أحمد المنشاوي أن اللجنة مشكلة برئاسة الدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة، وعضوية الدكتور عبد الحميد أبو سحلي عميد كلية العلوم، والدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور دويب حسن صابر وكيل كلية الحقوق، والدكتور برنس ميخائل الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة، والدكتور محمد حلمي الحفناوي مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، وشوكت صابر أمين عام الجامعة، وعبد العليم علي رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، ومصطفى جابر مدير عام الاستراحات.