إصابة شاب في انقلاب دراجة نارية بسبب السرعة الزائدة ببورسعيد

أصيب شاب في مقتبل عمره مساء اليوم في انقلاب دراجة نارية كان يقودها بسرعة جنونية أمام قرية مرحبا بحي العرب ببورسعيد، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصاب إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد أنه وصل إلة مستشفى المبرة فارس عمر محمد 20 سنة، مصاب بكسر بالحوض وجروح متفرقة بالجسم.

السرعة الزائدة سبب الحادث

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة، أن الشاب كان يقود دراجته النارية بسرعة جنونية وانقلبت في الشارع.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على الدراجة النارية تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.