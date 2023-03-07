رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس في تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل بالدقهلية

كتب:

صالح رمضان
10:55 م | الثلاثاء 07 مارس 2023
حادث تصادم في الدقهلية - أرشيفية

حادث تصادم في الدقهلية - أرشيفية

لقي 4 شباب مصرعهم، وأصيب شاب في حادث مروع على طريق «تلبانة - جديدة الهالة» بمركز المنصورة في محافظة الدقهلية، بعد تصادم وقع بين تروسيكل وموتوسيكل، وجرى نقل جثامين الضحايا إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

إخطار بحادث سير ومصرع 5 شباب

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة المنصورة، بوقوع حادث تصادم على طريق «تلبانة - جديدة الهالة» في تصادم تروسيكل وموتوسيكل، ما أسفر عن وجود وفيات وإصابة واحدة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل جثامين 4 شباب إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

نقل الجثامين إلى مستشفى الطوارئ 

وقال مصدر طبي لـ«الوطن»، إن الحادث أسفر عن مصرع 4 شباب ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، كما جرى نقل شاب مصاب لعلاجه.

وجار تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

تفاصيل مصرع 5 طلاب في حادث تصادم على طريق صلاح سالم

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالبحيرة.. بالأسماء

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص ودراجة نارية بـ«دائري الفيوم»

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم مروري أعلى محور المنيب
بقلم صالح رمضان