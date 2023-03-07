مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس في تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل بالدقهلية

لقي 4 شباب مصرعهم، وأصيب شاب في حادث مروع على طريق «تلبانة - جديدة الهالة» بمركز المنصورة في محافظة الدقهلية، بعد تصادم وقع بين تروسيكل وموتوسيكل، وجرى نقل جثامين الضحايا إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

إخطار بحادث سير ومصرع 5 شباب

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة المنصورة، بوقوع حادث تصادم على طريق «تلبانة - جديدة الهالة» في تصادم تروسيكل وموتوسيكل، ما أسفر عن وجود وفيات وإصابة واحدة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل جثامين 4 شباب إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

نقل الجثامين إلى مستشفى الطوارئ

وقال مصدر طبي لـ«الوطن»، إن الحادث أسفر عن مصرع 4 شباب ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، كما جرى نقل شاب مصاب لعلاجه.

وجار تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.