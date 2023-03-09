إصابة 4 في اصطدام دراجة نارية بشخصين وانقلاب أخرى بالمنيا

أصيب 4 أشخاص، إثر انقلاب دراجة بخارية أمام مدخل العدوة في شمال غربي محافظة المنيا، بسبب السرعة، واصطدام أخرى بشخصين أمام كوبري قرية الشيخ عيسي.

انقلاب دراجة بخارية بالعدوة

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية، بالطريق الزراعي السريع أمام مدخل مدينة العدوة.

بالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كلا من: خالد كمال حسين 21 عاما، عمر ربيع شحاتة 23 عاما، يقيمان بقرية الشيخ مسعود بمركز العدوة، باشتباه كسور وسحجات وكدمات، وتم نقلهما إلي مستشفي مغاغة المركزي لتلقي العلاج.

اصطدام دراجة بشخصين أمام كوبري

كما تلقي مدير أمن محافظة المنيا، إخطارا باصطدام دراجة بخارية بشخصين، أمام كوبري الشيخ عيسي، بقرية صفط الخمار، بمركز المنيا.

بالانتقال والفحص تبين أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة كل من: ياسر محمود سيد 42 عاما، مختار أحمد عبدالستار 48 عاما، يقيمان بقرية صفط الغربية بمركز المنيا، وتم نقلهما إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج.