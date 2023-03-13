برلماني يكشف لـ عزة مصطفى مزايا الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ

كشف الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، تفاصيل زيارة وفد مجلس النواب للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة.

مزايا الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة

وأضاف أيمن أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، تمتد عبر 2700 محطة، وهي معنية برصد كل التعديات أو الهروب من خلال حدود مصر، وتأمين كافة منافذ مصر.

أهمية الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة

وتابع: «جميع سيارات الإسعاف والمطافئ متصلة بالشبكة الوطنية للطوارئ، من أجل تقديم كافة الخدمات في وقت الأزمة، إضافة إلى قدرة الشبكة على توفير الأماكن المتاحة داخل المستشفيات من أجل توجيه المرضى للأماكن المتاحة لإنقاذ الحالات الحرجة».

وأكد عضو مجلس النواب، أن الشبكة الوطنية للطوارئ شيء يدعو للفخر، كما أنها تعمل على التنبؤ عن الظواهر الطبيعية مثل السيول والفيضانات، وتساعد على تجنب الآثار الناجمة عن هذه الظواهر، وتقليل الخسائر، مشيرا إلى أن الشبكة الوطنية للطوارئ تفوق العديد من شبكات الطوارئ في الدول المتقدمة.