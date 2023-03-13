زلزال تركيا.. هزة جديدة في مدينة أنطاكيا بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر

كشفت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا عن وقوع زلزال فى تركيا مساء اليوم الاثنين وصلت شدته إلى 3.7 درجة على مقياس ريختر في مقاطعة أنطاكيا في ولاية هاتاي التركية، وهو ضمن سلسلة الهزات التي شهدتها البلد خلال الفترة الماضية

عمق زلزال تركيا

وذكرت وسائل إعلام تركية عن زلزال تركيا أنه وقع على عمق 7 كيلومترات من الأرض، وجاء هذا الزلزال بعد تحذيرات الأيام الماضية من إدارة الكوارث والطوارئ من وقوع زلزال قوي في مدينة إسطنبول.

تقارير إدارة الكوارث عن زلزال تركيا

ونشرت إدارة الكوارث والطوارئ، معلومات عن زلزال تركيا عبر نشر أسماء المناطق والأحياء التي ستتعرض لخطر الزلازل على جانبي منطقة الأناضول والجانب الأوروبي من إسطنبول.

زلزال تركيا المدمر في بداية فبراير الماضي

ووقع زلزال في تركيا بداية فبراير الماضي في محافظة كهرمان وكانت شدته 7.8 ريختر مع تضرر المدن السورية بالزلزال الذي أضر بالبنية التحتية في تركيا وسوريا وسط مساعدات أوروبية ومن الدول المانحة المختلفة للدولتين من أجل مواجهة هذه الكارثة الطبيعية.

توقعات صادقة للعالم عن زلزال تركيا

وتوقع من قبل عالم هولندي زلزال تركيا قبل وقوعه بـ3 أيام فقط وسط رفض له ولكن صدقت توقعاته وأصبح حديث الساعة بعد توقعه الدقيق حيث لم يكتف بذلك بل اتجه لمتابعة الارتدادات المختلفة التي تتعرض لها الدول مع تحذيره من وقوع زلزال خلال يومين في تركيا.