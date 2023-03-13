أسعار الكتاكيت اليوم.. الساسو بـ15 جنيها والبلدي بـ8 جنيهات

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم حالة من الاستقرار خلال تعاملات البيع والشراء التي أجريت داخل الأسواق الحرة في أسواق المحافظات، فيما سجل سعر الكتكوت «الساسو» تراجعا جيدا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وكشف الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، لـ«الوطن» أن أسعار الكتاكيت اليوم قد سجلت حركة بيع على نطاق واسع في أسواق محافظات مصر.

أسعار الكتاكيت اليوم

وأشار يحيى إلى أن أسعار الكتاكيت اليوم بها تراجع جيد يعود بالنفع على قطاع المربين في محافظات الجمهورية، إذ سجلت أسعارها علي النحو التالي:

- سعر الكتكوت الأبيض ما بين 21:30 حتى 23 جنيها.

- سعر كتكوت بط فرنساوي 21 جنيها.

- كتكوت بط «مسكوفي» بـ32:75 جنيه.

- كتكوت بط مولار بـ32:65 جنيه.

- سعر كتكوت الروزي 9 جنيهات.

- سعر الكتكوت الساسو ما بين 15 و16 جنيها.

- سعر الكتكوت البلدي 8 جنيهات.