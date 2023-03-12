انخفاض أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق وكيلو الفراخ الأمهات بـ90 جنيها

شهدت أسعار الكتاكيت انخفاضا طفيفا في الأسواق اليوم الأحد، بعد تراجع سعرها في المزارع المنتجة، كما سجل متوسط سعر الكتكوت الأبيض في الأسواق نحو 13 جنيها، في حين بلغ سعر الكتكوت الساسو نحو 13.5 جنيه، وصل سعر الكتكوت البلدي إلى نحو 8 جنيهات.

تتباين أسعار الكتاكيت اليوم وفقا لنوعها فى الاسواق المختلفة بكل المحافظات، حيث جاءت اسعارها كما يلي:

أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد

- تراوح سعر الفراخ الساسو للكيلو اليوم بين 112 و115 جنيهًا، ويصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.

- تراوح سعر الفراخ البلدي بين 97 و99 جنيهًا، ويصل للمستهلك بسعر 106-110 جنيهات.

- تراوح سعر الفراخ الأمهات بين 69 و70 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر بين 78- 75 جنيهًا.

سعر طبق البيض اليوم

- يتراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 99 و100 جنيه، ويصل للمستهلك بسعر 105 جنيهات.

- يتراوح سعر طبق البيض الأبيض بين 95 و96 جنيهًا، ويصل للمستهلك بسعر 101 جنيه.

- يتراوح سعر البيض البلدي بين 105 و106 جنيهات، ويصل للمستهلك بسعر 111 جنيهًا.