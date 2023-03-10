أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة في المزارع والشركات المختلفة

نشرت شعبة الدواجن بالغرف التجارية في بيان لها، أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة بأنواعها المختلفة التي سجلت استقرارا في معظم الأنواع والشركات دون تغيير مقارنة بالأيام الماضية.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة الموافق 10 مارس، وفق شعبة الدواجن بالغرف التجارية.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتختلف أسعار الكتاكيت اليوم وفق نوعها وجاءت كما يلي:

كتكوت أبيض يصل إلى نحو 28 جنيها، كتكوت ساسو سجل نحو 14 جنيها، كتكوت بلدي 7.50 جنيه.

كما سجل سعر الكتكوت في شركة القاهرة للدواجن نحو 24.5 جنيه

ووصل سعر الكتكوت في شركة الفيروز إلى نحو 24 جنيهًا، وفي الشركة الوطنية إلى نحو 28 جنيها

وسجل سعر الكتكوت في شركة الوادي اليوم نحو 26.5 جنيه

ووصل سعر الكتكوت في شركة العناني إلى نحو 26.5 جنيه

وبلغ سعر الكتكوت في شركة مكة المكرمة نحو 20 جنيهًا

ووصل سعر الكتكوت في شركة المصرية الهولندية إلى نحو 21 جنيهًا

وسجل سعر الكتكوت في شركة صيصان مصر نحو 24.25 جنيه

وبلغ سعر الكتكوت في شركة نيوجين اليوم نحو 27.5 جنيهًا، وفي شركة رواد النيل سجل نحو 20 جنيهًا.