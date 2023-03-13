أسعار الكتاكيت تتراجع 3 جنيهات.. و«شعبة الدواجن» تعلن السبب

تراجع سعر الكتكوت البلدي 3 جنيهات، ووصل إلى 20 جنيها بعد أن سجل 23 جنيها، ويُتوقع استقرار أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت الفترة المقبلة، بعد دخول شحنات جديدة من الدجاج البرازيلي المجمّد، وفقا لما قالة رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة.

انخفاض سعر الكتاكيت

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة، إنّ سعر الكتكوت البلدي شهد تراجعا ملحوظا، حيث يتراوح بين 18 لـ20 جنيهًا، بينما يتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 15 إلى 16 جنيها.

وأوضح السيد في تصريح لـ«الوطن»، أنّه في ظل تراجع سعر الكتكوت، فهناك استقرارا ملحوظا في سعر البيض سواء الأبيض أو الأحمر، حيث يبلغ سعر الأبيض 95 جنيهًا والأحمر 97 جنيها، والبلدي بـ105 جنيهات.

استقرار الأسعار الفترة المقبلة

وأشار رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة، إلى أنّ من أسباب تراجع سعر الكتكوت واستقرار أسعار البيض الفترة الحالية، وفرة المعروض الناتج عن زيادة الإنتاج المحلي، ويُتوقع استمرار استقرار أسعار الدواجن والبيض والكتكوت الفترة المقبلة، بعد أن أعلن وزير التموين دخول 25 ألف طن من شحنات الدجاج البرازيلي المجمد قبل شهر رمضان المبارك.