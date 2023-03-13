رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أسعار الكتاكيت تتراجع 3 جنيهات.. و«شعبة الدواجن» تعلن السبب

كتب:

مريم حنفي
10:25 ص | الإثنين 13 مارس 2023
أسعار الكتاكيت

أسعار الكتاكيت

تراجع سعر الكتكوت البلدي 3 جنيهات، ووصل إلى 20 جنيها بعد أن سجل 23 جنيها، ويُتوقع استقرار أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت الفترة المقبلة، بعد دخول شحنات جديدة من الدجاج البرازيلي المجمّد، وفقا لما قالة رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة. 

انخفاض سعر الكتاكيت 

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة، إنّ سعر الكتكوت البلدي شهد تراجعا ملحوظا، حيث يتراوح بين 18 لـ20 جنيهًا، بينما يتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 15 إلى 16 جنيها. 

وأوضح السيد في تصريح لـ«الوطن»، أنّه في ظل تراجع سعر الكتكوت، فهناك استقرارا ملحوظا في سعر البيض سواء الأبيض أو الأحمر، حيث يبلغ سعر الأبيض 95 جنيهًا والأحمر 97 جنيها، والبلدي بـ105 جنيهات.

استقرار الأسعار الفترة المقبلة

وأشار رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة، إلى أنّ من أسباب تراجع سعر الكتكوت واستقرار أسعار البيض الفترة الحالية، وفرة المعروض الناتج عن زيادة الإنتاج المحلي، ويُتوقع استمرار استقرار أسعار الدواجن والبيض والكتكوت الفترة المقبلة، بعد أن أعلن وزير التموين دخول 25 ألف طن من شحنات الدجاج البرازيلي المجمد قبل شهر رمضان المبارك.

اقرأ المزيد:

اسعار الزيت والسلع الغذائية في معارض أهلا رمضان

اسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية ومحلات الجزارة اليوم الأحد

اسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29-3-2022 في البنوك

انخفاض اسعار الدواجن اليوم.. «الشعبة» توضح السبب

اسعار العملات الاجنبية القديمة: تصل إلى ملايين الجنيهات

اسعار حلاوة المولد 2021

استقرار اسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم

اسعار سيارات ميتسوبيشي أكسباندر موديل 2022

استقرار اسعار البيض اليوم .. والطبق البلدي بـ 51 جنيها

اسعار فندق العلمين الساحل الشمالي.. الأسبوع بـ245 ألف جنيه
بقلم مريم حنفي