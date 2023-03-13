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محمد رمضان يكشف عن صورة جديدة من فيلم هارلي

كتب:

ياسمين محمود
07:17 م | الإثنين 13 مارس 2023
محمد رمضان

محمد رمضان

كشف الفنان محمد رمضان، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن صورة جديدة من كواليس شخصية التي يجسدها، خلال أحداث فيلم هارلي، والمقرر طرحة في موسم عيد الفطر المقبل.

ونشر محمد رمضان صورة جديدة ظهر من خلالها بتسريحة شعر جديدة وفي فمه سيجارة، وعلق عليها قائلا: «فيلم هارلي إن شاء الله في أبريل».

فيلم هارلي 

ويواصل الفنان محمد رمضان تصوير فيلم هارلي في عدد من شوارع القاهرة، حسبما أعلن منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وينتمي لنوعية الأفلام الأكشن والرومانسية ومن بطولة محمد رمضان ومي عمر، وإخراج محمد سمير، ومن المقرر طرحه بدور العرض مع موسم عيد الفطر المبارك.

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بقلم ياسمين محمود