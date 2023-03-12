رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

محمد رمضان وأبطال «جعفر العمدة» في ضيافة «مساء dmc» حصريا من داخل كواليس التصوير

كتب:

محمد عزالدين
08:29 م | الأحد 12 مارس 2023
الفنان محمد رمضان

الفنان محمد رمضان

قبل بدء موسم دراما رمضان، يستضيف برنامج مساء dmc أبطال ونجوم مسلسل «جعفر العمدة»، الذي ينافس به الفنان محمد رمضان في رمضان، وذلك في حلقة خاصة وحصرية من داخل كواليس ومكان تصوير المسلسل.

الكشف عن طبيعة «جعفر»

ويكشف أبطال المسلسل في حوارات مع الاعلامي رامي رضوان، التفاصيل الخاصة بأدوارهم وشخصياتهم، حيث يظهر بطل العمل الفنان محمد رمضان بشخصيته في المسلسل، ويكشف طبيعة شخصية «جعفر»، ولماذا يراهن على هذا العمل في الموسم الرمضاني.

وخلال الحلقة، التي ستعرض في برنامج مساء dmc يوم الثلاثاء، يكشف المخرج محمد سامي، مخرج ومؤلف المسلسل، كواليس خاصة عن العمل، وأدوار وشخصيات النجوم المشاركة فيه.

مشاهد حصرية

وخلال الحلقة سيتم عرض لأول مرة مشاهد حصرية من كواليس التصوير في المسلسل وأداء النجوم المشاركة فيه.

ومن المقرر اذاعة الحلقة يوم الثلاثاء الساعه 9 مساءا على قناة dmc.

اقرأ المزيد:

مسلسلات رمضان 2023.. أغنية «جعفر العمدة» تحقق ربع مليون مشاهدة

محمد سامي يشيد بمدير تصوير جعفر العمدة.. «عمره ما قال على حاجة صعبة»

أسباب تحمسك لمشاهدة محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة

مسلسلات رمضان 2023.. محمد رمضان يطرح الأغنية الدعائية لـ«جعفر العمدة»

5 معلومات عن مسلسل جعفر العمدة لمحمد رمضان.. قصة اجتماعية رومانسية

الفنان أحمد داش ينتهي من تصوير مسلسل جعفر العمدة.. بطولة محمد رمضان
بقلم محمد عزالدين