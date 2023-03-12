محمد رمضان وأبطال «جعفر العمدة» في ضيافة «مساء dmc» حصريا من داخل كواليس التصوير

قبل بدء موسم دراما رمضان، يستضيف برنامج مساء dmc أبطال ونجوم مسلسل «جعفر العمدة»، الذي ينافس به الفنان محمد رمضان في رمضان، وذلك في حلقة خاصة وحصرية من داخل كواليس ومكان تصوير المسلسل.

الكشف عن طبيعة «جعفر»

ويكشف أبطال المسلسل في حوارات مع الاعلامي رامي رضوان، التفاصيل الخاصة بأدوارهم وشخصياتهم، حيث يظهر بطل العمل الفنان محمد رمضان بشخصيته في المسلسل، ويكشف طبيعة شخصية «جعفر»، ولماذا يراهن على هذا العمل في الموسم الرمضاني.

وخلال الحلقة، التي ستعرض في برنامج مساء dmc يوم الثلاثاء، يكشف المخرج محمد سامي، مخرج ومؤلف المسلسل، كواليس خاصة عن العمل، وأدوار وشخصيات النجوم المشاركة فيه.

مشاهد حصرية

وخلال الحلقة سيتم عرض لأول مرة مشاهد حصرية من كواليس التصوير في المسلسل وأداء النجوم المشاركة فيه.

ومن المقرر اذاعة الحلقة يوم الثلاثاء الساعه 9 مساءا على قناة dmc.