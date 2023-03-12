محمد رمضان يواصل تصوير فيلم «هارلي» بشوارع القاهرة 

يواصل الفنان محمد رمضان، تصوير فيلمه الجديد «هارلي» في شوارع القاهرة، والمقرر عرضه بموسم عيد الفطر المقبل.

محمد رمضان ينشر فيديو من كواليس تصوير فيلم هارلي

وشارك رمضان، جمهوره فيديو من كواليس تصوير الفيلم عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

وعلق محمد رمضان على الفيديو: «ربنا يديم الحُب يا أعظم وأوفى جمهور في الدنيا ويا رب اجعلني عند حسن الظن دائما وأبدا، إمبارح خلال تصوير فيلم هارلي في شوارع القاهرة.. ثقة في الله نجاح».

أبطال فيلم هارلي

فيلم هارلي من بطولة محمد رمضان ومي عمر، وإخراج محمد سمير، ومن المقرر طرحه بدور العرض مع موسم عيد الفطر المبارك، وينتمي لنوعية الأفلام الأكشن والرومانسية.

ومن ناحية أخرى، انتهى الفنان محمد رمضان من تصوير مسلسله الرمضاني جعفر العمدة، الذي يجسد خلاله دور رجل صعيدي يتزوج من 4 سيدات.