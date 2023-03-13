مي كساب ومروة ناجي تغنيان في أحداث مسلسل جعفر العمدة لـ محمد رمضان

كشف الفنان هيثم نبيل عن مشاركة الفنانة مي كساب بالغناء داخل أحداث مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان المقرر عرضه خلال السباق الدرامي الرمضاني لعام 2023.

هيثم نبيل: جعفر العمدة من غناء الفنان أحمد سعد

قال هيثم نبيل فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: "الحمد لله في الـ 4 سنين اللي فاتوا عملت 79 أغنية للدراما التليفزيونية والمسرح بالوطن العربي والموسيقى التصويرية بفضل الله لاقت نجاحا كبيرا".

هيثم نبيل: الكلمات لأربعة شعراء للمسلسل

أضاف: "إن شاء الله بكمل المسيرة دي بأغاني جعفر العمدة اللي انتهيت من تنفيذها وأوعدكوا إن شاءالله أنها هتبقى من أهم أعمالي في السنين اللي فاتت بصوت النجم أحمد سعد، ورباعيتين بأصوات نسائية بصوت اللي أنا بحبه من زمان وكان واحشني اسمعه في الدراما بجانب تألقها في التمثيل مي كساب، وصوت الأوبرا الجميل مروة ناجي، وتوزيع الموزع المحترم خالد نبي وكلمات العديد من الشعراء اللي بذلوا مجهود كبير بشكرهم عليه (كريم سامي - سارة سعيد - سلمي رشيد)".