مرفق الكهرباء يتدخل لحل مشكلة مواطن يتضرر من «شرارة» بعمود ضغط متوسط

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر منشور علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تدخله العاجل لحل الشكوى الواردة من أحد المشتركين يتضرر فيها من وجود شرر من عمود ضغط متوسط بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

دراسة موضوع الشكوى بالجهاز

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إلى أنّه بدراسة موضوع الشكوى بالجهاز مع شركة توزيع كهرباء القناة الخاصة بالشكوي ما يلي:-

- العمود محل الشكوى هو برج متوسط رسم 10/12.

- الموصلات بمقطع 70/12مم2 غير مغطاة.

- صيانة البرج ومراجعة العوازل.

التواصل مع الشاكي المتضرروإزالة أسباب الشكوى

وقال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر المنشور الي انه تم التواصل مع الشاكي المتضرر من وجود شرارة بعامود الضغط المتوسط بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وافادة بإزالة الشرارة وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى.

منافذ جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتلقي الشكاوى

وحدد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر المنشور الية التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى والعمل علي حلها مع الجهات المختصة

- يمكنك تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- يمكنك تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

- ويمكنك إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- وعبر الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- كما يمكن الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).