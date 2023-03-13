«الزراعة» لـ عزة مصطفى: دودة الحشد الخريفية تنتقل بين الدول بسبب نقل المحاصيل

أكد الدكتور علي سليمان، عضو لجنة إدارة أزمة دود الحشد بوزارة الزراعة، أن الموطن الرئيسي لدودة الحشد الخريفية في أمريكا الجنوبية والشمالية، وانتقلت لأفريقيا عام 2016، وغطت معظم دول أفريقيا مؤخرا، وتطير لأكثر من 100 كيلو في الليلة.

دودة الحشد الخريفية

وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنّ من طرق انتقال دودة الحشد الخريفية بين الدول تكون من خلال نقل السلع الزراعية.

وتابع: «دودة الحشد الخريفية آفة سيئة تأكل كل ما هو أخضر في النباتات، وانتشرت في 48 دولة أفريقية والآن تغطي جميع قارة أفريقيا».

مكافحة دودة الحشد الخريفية

وأوضح أنّ منظمة الفاو حذرت مصر من انتشار دودة الحشد، حيث كانت تتواجد في السودان عام 2017، وانتقلت لمصر 2019.

وأشار إلى أنّ دودة الحشد الخريفية تم رصدها في محصول الذرة بأسوان عام 2019، وعملت الوزارة على تقليل انتشار دودة الحشد من محافظات الجنوب إلى أقصى شمال مصر، ولم تتعدّ نسبة انتشارها في محصول الذرة بنسبة 9% خلال هذا العام.

وأكمل: «وزارة الزراعة عملت على تجهيز شبكة رصد من أجل التصدي لدودة الحشد، وتوفير المبيدات والمواد المستخدمة للتصدي لانتشار لدودة الحشد، مع توجيه النصائح للمزارعين حول آلية التعامل مع دودة الحشد».

ونوه إلى أن دودة الحشد الخريفية الآن في مصر تحت السيطرة ولا يوجد شيء يدعو للقلق منها، ولم يتم رصد تواجد للدودة في محاصيل غير الذرة.