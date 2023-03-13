«الزراعة»: الإفراج عن 166 ألف طن أعلاف «ذرة وصويا» بقيمة 81 مليون دولار

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار الإفراجات عن مستلزمات الأعلاف، بالتنسيق مع البنك المركزي، في إطار متابعة توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

أضاف «القصير» في بيان، أنه خلال الفترة من 3 إلى 9 مارس الجاري، جرى الإفراج عن 166 ألف طن من الذرة وفول الصويا بنحو 81 مليون دولار.

الإفراج عن 119 ألف طن ذرة و47 ألف طن فول الصويا

وأوضح أن الإفراج شمل 119 ألف طن من الذرة بنحو 43 مليون دولار، ونحو 47 ألف طن من فول الصويا، بقيمة نحو 35 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بنحو 3 ملايين دولار، ليكون إجمالي ما جرى الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 9 مارس 2023) 3 ملايين و43 ألف طن، منها 2,163 مليون طن ذرة، و886 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، بإجمالي مبلغ 1,515 مليار دولار.