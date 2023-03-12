«زراعة النواب» توصي بحضور وزيرا الزراعة والتضامن لمناقشة معاش الفلاح

ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تغيير الإجراءات المنظمة للحصول على معاش الفلاح بما يحقق حياة كريمة لهم.

وأوصى النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري، باستدعاء وزير الزراعة ووزيرة التضامن ورئيس قطاع التأمين والمعاشات ورئيس التنظيم والإدارة والتعبئة والإحصاء، وممثلي المزارعين لمناقشة طلب الإحاطة.

وقال النائب نادر مصطفى، إن الفلاح عماد اقتصاد المصري ويمر بظروف صعبة تلزم كلا منا دعمه، داعيا إلى مراعاة ظروف الفلاحين، وبحث آلية لتوفير معاش للفلاح يحقق له حياة كريمة.

زراعة النواب

وقال «مصطفى»: إن «الفلاح له وضعية خاصة، ولم يتمكن من انتظام دفع المبالغ الخاصة بالتأمينات، وغير قادر على سدادها، وجدنا مع التعديلات التأمينات عدد ليس بقليل لم يستطع الحصول على معاش»، مضيفا: «من أجل دعم الزراعة بل من أجل دعم الاقتصاد المصري، نريد مرونة في معاش الفلاح، ولا ننسى جميعا أن نثمن كل جهود الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا».

وتابع: ينبغي علينا النظر إلى الفلاح بعين الاعتبار، لأنه لم يتذمر وكان دائما سند وعون لمصر.

وأيدت لجنة الزراعة دعوات النائب نادر مصطفى، وقال النائب هشام الحصري رئيس اللجنة: نضم صوتنا لصوتك لأن الفلاح في معركته لا يقل عن معركة الجندي الذي يقف على الحدود، مضيفا: «الفلاح يعمل على توفير الأمن الغذائي ونحن نحرص على دعم المزارعين».

القومية للتأمين الاجتماعي

وعقب محمد سعودي نائب رئيس مجلس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: الفلاح مغطي تأمينا من سنة 73 وفي سنة 2019 تم ضم جميع قوانين التأمينات في قانون واحد، مضيفا: «العمالة غير المنتظمة لها كلالحقوق التأمينية والدولة تدعم هذه الفئة، إذ تدفع نحو 12%، ويحصل الفلاح على جميع المزايا».

وتساءل النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة، عن الفلاح الذي تجاوز عمره 55 سنة ولم يسدد الاشتراك فما هو موقفه؟.

وعقب محمد سعودي نائب رئيس مجلس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، موضحا أن هناك دراسة أكتورية سوف تنتهي خلال 6 أشهر عقب انتهائها يمكن طرح الحلول لهذه الفئات .

وأضاف: «الدراسة الاكتوارية وهي التي توضح لينا حتى أستطيع التغطية وسوف يتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر حتى نعرف الملاءة المالية وخاصة أن أموال التأمين الاجتماعي أموال خاصة».

وبدوره وجه النائب نادر مصطفى الشكر إلى لجنة الزراعة علي تأييدها لمطالباته بدعم الفلاح، مشيرا إلى أنه يجب الوصول إلى الفلاح عبر المؤسسات الإعلامية لتوعيته بشأن المعاش والتأمينات".

فيما عقب علي عبد المحسن مسئول بوزارة الزراعة، قائلا إن هناك مبادرة رئاسية لدعم الفلاح اسمها «معاشك بايدك» ويعد ذلك المعاش هو معاشا تأمينيا للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بهدف توفير حياة لائقة للمزارعين، وتشجيعهم على الحصول على حقهم التأميني.

وقال النائب هشام الحصري لم ينته في هذه الجلسة لذلك نوصي تأجيل المناقشة لمزيد من دراسة وافية من التضامن الاجتماعي ووزارة الزراعة والمسئولين عن الزراعيين لنصل إلى رؤية واضحة من أجل دعم المزارع المصري.

وأكد الحصرى أن الفلاح المصرى يستحق منا أن نسانده، لاسيما وأنه يقوم بدور وطنى كبير عبر التاريخ ومازال يؤدى دوره في مواجهة التحديات التى تواجه البلاد حاليا، من خلال التوسع في الإنتاج الزراعي وزراعة المحاصيل الاستراتيجية.