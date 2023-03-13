«الزراعة»: 30% من التوسعات الأفقية للأراضي الزراعية دخلت مراحل الإنتاج

قال الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي سابقًا، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق العديد من المبادرات القوية منذ عام 2014 بهدف التوسع الأفقي في الأراضي الزراعية، ودعم قطاع الزراعة من خلال التوجيه بزيادة الرقعات الزراعية في المناطق الصحراوية مثل استكمال مشروع توشكى الذي توقف لفترة زمنية طويلة للغاية أكثر من 25 عام ويبلغ 1.1 مليون فدان.

توسعات زراعية بسيناء

وأضاف «مصيلحي»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أنَّ هناك توسع أيضًا في منطقة شرق العوينات على مساحة أكبر من 200 ألف فدان، إلى جانب التوسع الزراعي في شمال سيناء بحوالي 500 ألف فدان، لافتا إلى ان هناك دفعة قوية للغاية من أجل تنمية سيناء بالكامل عن طريق إنشاء تجمعات زراعية جديدة فضلا عن التوسع الزراعي وغيرهما من المجهودات التنموية.

مشروع الدلتا الجديدة

وأشار مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي سابقًا، إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يبلغ مساحته 2.2 مليون فدان، ويضم مشروع «مستقبل مصر» الذي شهد زراعة حوالي 350 ألف فدان منه حتى الآن، موضحًا أن التوسعات الأفقية للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية تبلغ أكثر من 4 ملايين فدان، منها 30% دخلوا مراحل الإنتاج.

وتابع «مصيلحي»، أنَّ مصر تصرف مبالغ ضخمة في ملف الزراعة، كون الغذاء يمثل أمن قومي بالنسبة للعالم بأكلمه في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب الأزمات العالمية المتتالية من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وغيرهما.