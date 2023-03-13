الفنانة ياسمين رحمي تكشف صورة من كواليس تصوير مسلسل «علاقة مشروعة»

كشفت الفنانة ياسمين رحمي، عن صورة من كواليس تصوير مسلسل علاقة مشروعة تجمعها بوالدتها عفاف مصطفى، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وعلقت ياسمين رحمي: «هتشوفوني أنا وماما في مسلسل علاقة مشروعة في رمضان 2023.. دعواتكم ويارب بالخير والنجاح».

مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ياسر جلال، ومي عمر، وداليا مصطفي ومراد مكرم، ميمي جمال، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، ومكون من 15 حلقة، ومن تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي.

ويتناول المسلسل مجموعة قضايا شائكة داخل المجتمع المصري، مغلفًا بإطار رومانسي تشويقي.