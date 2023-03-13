عرض «صول» ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

يعرض الفيلم السوري المصري «صول» للمخرجة زهرة البودي، ويشارك في إنتاجه من مصر مصطفى الكيلاني، في السابعة مساء الأربعاء 15 مارس، ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة .

الفيلم المعروض ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية يحكي عن «جابي» موسيقي شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لديه حالة خاصة جدا تدعى «متلازمة العظم البلوري» التي أقعدته عن الحركة والمشي وأفقدته بصره بشكل نهائي وجد شغفه مبكراً، وأصبحت الموسيقى أسلوب حياته ووسيلته لتحقيق أثره الخاص في هذا العالم، هو إنسان عادي لكل من يعرفه، الفارق الوحيد أنّه مُلهم!.

تفاصيل فيلم صول

كتب سيناريو الفيلم زهرة البودي وكارمن قاسم، وإنتاج زهرة البودي، ومنتج مشارك مصطفى الكيلاني، مدير اضاءة وتصوير فادي زوان.

زهرة البودي مخرجة سورية تخرجت فى هندسة الاتصالات في جامعة تشرين، وبعد تخرجها انتقلت إلى عالم الإخراج عبر عدة ورش لصناعة الأفلام منذ عام 2015 أخرجت وكتبت زهرة البودي عدة أفلام قصيرة منها فيلم «سالي» الوثائقي الذي عرض في عدد من المهرجانات الدولية ونال عدة جوائز، وفيلم «أحلام صغيرة» بطولة النجمة نادين تحسين بيك 2016، فيلم «رغبات» 2017 والذي نال عدة جوائز عالمية.