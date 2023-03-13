إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب 9 أشخاص، منذ قليل، إثر انقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 70 على طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي في اتجاه الاسكندرية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى تقديم الإسعافات الأولية، وجار نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق، اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

وصول المصابين المستشفى

واستقبل مستشفى الحمام المركزي مصابي حادث انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية مطروح، وجار تقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم.

الشرطة تعاين موقع الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين طريق مطروح الإسكندرية الدولي الساحلي، إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.