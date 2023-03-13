دراما ورومانسية وأكشن في الإعلان التشويقي الرسمي لمسلسل «جميلة»

أطلقت الشركة المنتجة، منذ قليل، الإعلان التشويقي الرسمي لمسلسل «جميلة» للفنانة ريهام حجاج، والمقرر عرضه رمضان المقبل2023.

وظهر خلال البرومو الدعائي العديد من الأحداث التي تنوعت بين الرومانسة بين ريهام حجاج وزوجها الذي يجسدة هاني عادي ويعمل جراح قلب، كما تخلل البرومو العديد من مشاهد الأكشن كحريق سيارة لم يظهر البرومو لأي تفاصيل عنها وظهور مسدسات.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة يضم عددا من نجوم الفن بجانب الفنانه ريهام حجاج أبرزهم: سوسن بدر، هاني عادل، عبير صبري، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، المسلسل تأليف أيمن سلامة و إخراج سامح عبد العزيز و من إنتاج جمال العدل.

تفاصيل شخصية ريهام حجاج

وتجسد ريهام حجاج خلال أحداث المسلسل دور جميلة، التي تتولى منصب مستشارة وتواجة العديد من القضايا التي تسعى إلى حلها طوال أحداث المسلسل.