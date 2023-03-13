خطة محافظة دمياط لاستقبال شهر رمضان.. تجهيز المساجد وتوفير السلع الغذائية

وجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، خلال جلسة المجلس التنفيذي المُنعقدة اليوم الاثنين، بحضور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، واللواء سالم إبراهيم، مساعد مدير الأمن والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، بضخ كميات كبيرة من الأرز الأبيض بسعر 15 جنيها للكيلو لبيعه في الأسواق، وتوفير جميع السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، واستعداد المساجد لاستقبال المصلين لصلاة التراويح وإنارة محيط المساجد، والمتابعة الدورية لمعارض أهلا رمضان.

الاستعداد التام لاستقبال الشهر الكريم

استهلت محافظ دمياط جلسة المجلس، بتهنئة أبناء المحافظة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، موجهة تعليماتها إلى أجهزة المحافظة بالاستعداد التام لاستقبال الشهر الكريم، حيث وجهت إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية بضخ كميات إضافية من السلع الأساسية والأرز الأبيض لبيعه بسعر 15جنيها للكيلو، وزيادة الكميات المطروحة من اللحوم والدواجن بمنافذ بيع السلع الاستهلاكية والمنافذ المختلفة وكذلك مستلزمات الشهر الكريم.

وأكدت على مد فترات عمل المخابز وزيادة حصص مستودعات الغاز من أسطوانات الغاز، مشددة على المتابعة الدورية على معارض أهلا رمضان التي تم افتتاحها بمدن المحافظة، والتأكد من التزام المحال التجارية بالإعلان عن الأسعار، والتنسيق مع مديريتي الصحة والطب البيطري لتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق للتأكد من جودة المعروض من السلع وضبط الأسعار، كما أكدت على متابعة موائد الرحمن للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية وحصولهم على تصريح رسمي، ووجهت بتفعيل غرفة عمليات وربطها مع غرفة عمليات المحافظة.

استعداد المساجد لصلاة التراويح

وعلى جانب آخر، أكدت الدكتورة منال عوض على إدارة المرور بتكثيف الدوريات المرورية وإعداد خطة لتحقيق السيولة المرورية خلال أوقات الذروة، كما اطلعت على خطة مديرية الأوقاف لاستعداد المساجد لاستقبال المصلين لأداء صلاة التراويح، وتواجد الأئمة والدعاة المعتمدين من وزارة الأوقاف، ومراجعة أعمدة الإنارة بمحيط المساجد والإشراف على فرش ساحات صلاة التراويح بالتنسيق مع مديرية الأوقاف.

رفع درجة التأهب بكافة المستشفيات

وكلفت محافظ دمياط مديرية الصحة برفع درجة التأهب بكافة المستشفيات والمنشآت الطبية والمتابعة الدورية للمنظومة الطبية، ووضع خطة لاستكمال منظومة التطعيم ضد فيروس كورونا، إلى جانب دورها بالتعاون مع مديريتي التموين والطب البيطري للتأكد من صلاحية المواد الغذائية، مؤكدة على الطب البيطري بالتأكد من جاهزية المجازر.

دوريات عمل 24 ساعة

وفى سياق متصل، أكدت على شركتي مياه الشرب والكهرباء بجاهزية فرق فنية للتعامل الفوري مع أية أعطال وإعداد دوريات عمل على مدار 24 ساعة، وتفعيل خطوط ساخنة لتلقي أي شكاوى.