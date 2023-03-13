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هيئة المساحة تحدد أول أيام شهر رمضان.. وموعد ولادة الهلال رسميا

كتب:

محمد أبو عمرة
11:53 ص | الإثنين 13 مارس 2023
هلال شهر رمضان

هلال شهر رمضان

ذكرت الهيئة المصرية للمساحة، أنّه طبقا للحسابات الفلكية، فإنّ هلال شهر رمضان لعام 1444 هجرية سيولد فلكيا يوم الثلاثاء 29 شعبان الموافق 21 مارس الحالي، في تمام الساعة 7.25 بتوقيت مصر، موضحة أنّ الهلال الجديد لن يكون موجودا يوم الرؤية، وسيولد بعد أذان العشاء، لذا فالأربعاء بعد المقبل هو المتمم لشهر شعبان، والخميس 23 مارس هو أول ايام شهر رمضان.

وأوضحت الهيئة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، في منشور لها اليوم، أنّه نظرا لأن الحساب الفلكي في تحديد بدايات الشهور الهجرية يمثل عاملا مساعدا للجان الراصدة للأهلّة حتى يتحقق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لرؤية هلال ذو الحجة «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»، تتولى اللجان المنتشرة في المحافظات السبع، إبلاغ نتائج الرؤية بعد نهاية الوقت المناسب للرؤية، والتي تبنى عليها دار الإفتاء المصرية نتيجة إعلان رؤية هلال رمضان.

 

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.