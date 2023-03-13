توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية قبل شهر رمضان ضمن «كتف في كتف» بالغربية

شاركت جمعية الأورمان إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، في وضع استراتيجية تنفيذ خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع عدد 10 آلاف كرتونة مواد لتوزيعها قبل قدوم شهر رمضان بأسبوع على الأقل، على أن ينتهي التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان، وذلك على الأسر غير القادرة في نجوع وقرى ومراكز محافظة الغربية، ضمن مبادرة (كتف في كتف) التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

توافر كافة سبل الدعم

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، على توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيداً بتنظيم مثل هذه الفعاليات منها مبادرة «كتف في كتف» والتي تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.

مشاركة 30 جمعية

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق مبادرة (كتف في كتف) أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك وبمشاركة 30 جمعية رئيسية كبرى، ويندرج أسفلها 25 ألف جمعية قاعدية على مستوى الجمهورية، حيث ستعد المبادرة الأكبر لتحقيق الحماية الاجتماعية في المجتمع المصري، وبمشاركة عددًا كبيرًا من الشباب المتطوع في كل محافظات مصر.

4 ملايين كرتونة

من جانبه أوضح شعبان، أن المبادرة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهوريه المختلفة وصولا إلى المحافظات الحدودية، وذلك من خلال توفير 4 ملايين كرتونة مواد غذائية على أهالينا بكل قرى ونجوع ومراكز محافظات مصر، مشيرأ أن جمعية الأورمان تستهدف توزيع من 350 ألفا إلى 400 ألف كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن الجمعة المقبلة سيتم تنظيم فعالية كبرى في استاد القاهرة، وسيحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما ستضم الفعالية حضور 60 ألف متطوع لتعبئة كراتين رمضان، وهي أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في مصر، «المبادرة من اسمها أن المصريين كتفهم في كتف بعض».