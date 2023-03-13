نائب يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق تزامنا مع قرب شهر رمضان

قال محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنّ معارض أهلا رمضان لها دور كبير في مواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، ومن ثم مطلوب خلال الفترة المقبلة التوسع في إقامة المعارض، ومواجهة الاضطراب المتزايد للأسعار بالأسواق.

وطالب عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بزيادة أعداد السيارات المتنقلة لضمان وصول السلع للقرى والنجوع بما يلبي احتياجات البسطاء ومحدودي الدخل وحمايتهم من غلاء الأسعار، مشددا على ضرورة توافر المعارض في مراكز المحافظات المختلفة وزيادتها في المحافظات ذات المساحات الكبيرة وبما يتناسب مع عدد السكان، سواء كانت ثابتة أو متحركة لإتاحتها بعدد وافر في المحافظات والقرى، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة وتنافسية عن مثيلاتها في السوق المحلي مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية.

الرقابة على الأسواق

كما طالب عضو مجلس النواب، بتكثيف حملات التفتيش والرقابة للتصدي لمغالاة بعض التجار ووضع زيادات غير مبررة على السلع، للتخفيف عن عبء المواطنين ومنع أي محاولات للجشع أو الاحتكار، ليتماشى ذلك مع توجيهات القيادة السياسية الدائمة في تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات طوال الوقت، بما يدعم المواطن في سد احتياجاته اليومية.