تحذيرات للمواطنين عقب أمطار القليوبية وبدء رفع آثار الطقس السيئ

وجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية برفع حالة الاستعداد بجميع مراكز ومدن المحافظة عقب أمطار القليوبية اليوم، وتفعيل غرف العمليات الفرعية للمديريات الخدمية والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

جاء هذا تزامنا مع هطول أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من القليوبية، حيث كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني المستمر وتكثيف أعمال شفط وكسح مياه أمطار القليوبية بالشوارع والميادين.

الدفع بسيارات الكسح لرفع آثار أمطار القليوبية

ووجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالدفع بعدد من سيارات كسح المياه لنزح أية تراكمات عن أمطار القليوبية على الطرق الرئيسية والسريعة منعا لحدوث إعاقة مرورية.

وناشد المحافظ المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الكهرباء وعدم الترجل أثناء سقوط الأمطار المصحوبة ببرق ورعد حفاظا على حياتهم.

يذكر أن محافظ القليوبية قد كلف جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع شركتي، الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي للتأكد من عزل جميع أعمدة الكهرباء ورفع النزلات الوصلات وإصلاح التالف واستبداله بأعمدة جديدة وكذلك تسليك بالوعات الصرف الصحي وغرف تصريف الأمطار.

تعامل معدات شركة المياه القليوبية مع مياه أمطار القليوبية

في سياق متصل انتشرت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية تنفيذا لتوجيهات المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار التى سقطت بكثافة مساء اليوم علي مدن بنها وكفر شكر.

وتستمر معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية في التعامل مع تجمعات مياه الأمطار بمدينتي بنها وكفر شكر، مع استمرار رفع درجات الاستعداد بكافة مدن المحافظة تحسبا لسقوط الأمطار.