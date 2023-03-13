أمطار غزيرة وثلوج في القليوبية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة القليوبية موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي انهمرت بشكل مفاجئ على معظم أنحاء المحافظة، صاحبها رعد وبرق وسقوط ثلوج، مما تسبب في غرق الشوارع وقطع التيار الكهربائي في عدد من القرى بسبب شدة الأمطار، فيما أعلن محافظ القليوبية حالة الطوارئ وجرى الدفع بسيارات ومعدات مجالس المدن وشركة المياه للتعامل مع آثار الأمطار الشديدة.

إعلان الطوارئ بسبب الأمطار المفاجئة بالقليوبية

وشهدت المحافظة إعلان الطوارئ بعد سقوط أمطار مفاجئة بشكل غزير وسقوط الثلوج، ما أغرق الشوارع خاصة في مدينة بنها، وتم الدفع بسيارات رفع المياه بالشوارع والمناطق الحيوية والأنفاق والطرق الرئيسية.

أمطار غزيرة وثلوج في القليوبية

وأعلنت محافظة القليوبية في بيان لها استمرار حالة الطوارئ خلال الساعات المقبلة تحسبا لمواصلة سقوط أمطار، وتم السيطرة على الموقف والدفع بالمعدات في إطار جاهزية المحافظة لمواجهة الطقس السيئ خلال فصل الشتاء.

وكشفت المحافظة في بيانها، أن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع فروع الشركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأمر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتواجد جميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة، لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

كما أمر بعمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.