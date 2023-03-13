«التعليم» تعلن إجابات النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج الإجابات للنماذج الاسترشادية للثانوية العامة للثانوية العامة للعام الدراسى 2023/2022 لجميع المواد الدراسية، وذلك علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفن.رابط إجابات النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2023

إجابات النماذج الاسترشادية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن الحصول علي إجابات النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2023، عبر مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم «بوابة التعليم الإلكتروني»، من خلال هذا الرابط التالي.