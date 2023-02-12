«التعليم»: تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيا وعدم ربط الكتب بالمصروفات

تابع أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، انتظام العملية الدراسية في أول يوم دراسي بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023 بجميع المدارس، مؤكدا تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أُسْبُوعِيًّا لجميع المراحل التعليمية.

تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب

طالب مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مديري عموم الإدارات التعليمية بالتنبيه على مديري المدارس بتسليم الكتب الدراسية للطلاب دون قيدها بالمصروفات مع تواجد المشرفين بالإدواروتنظيم خروج ودخول الطلاب.

وأكد مدير تعليم الجيزة ضرورة انضباط العملية التعليمية والمتابعة المستمرة يوميًا، من كل أفراد المنظومة التعليمية، خلال الفصل الدراسى الثاني، وجذب الطلاب إلى المدارس والالتزام بالآليات والإجراءات الهامة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية.

حظر استخدام العقاب البدني والنفسي

كما شدد على حظر استخدام العقاب البدني والنفسي وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي. منوها بضرورة التوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس، ومتابعة المديريات الحقيبة التدريبية التي أعدت في هذا الصدد؛ فضًلا عن تفعيل دور المدرسة في تنمية الوعي الطلابي بقيم الانتماء الوطني، ومواجهة هذه المخاطر، وتنمية مهارات مديري المدارس، في إطار التنمية المهنية المستدامة.