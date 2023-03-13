المعارض السلعية.. تضبط بوصلة الأسواق

بتوجيهات رئاسية.. «كلنا واحد وأهلاً رمضان وخير مزارعنا» مظلة تحمى المواطن من الغلاء

بذلت الحكومة جهوداً مضنية لإعادة ضبط البوصلة داخل الأسواق والسيطرة على حالة انفلات الأسعار التى تعرّضت لها مصر، متأثرة كسائر دول العالم بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التى خلفتها الأزمة الروسية الأوكرانية، وأبرزها التأثير السلبى على سلاسل الإمداد. الحكومة من جانبها، وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، اتّخذت حزمة من الإجراءات الحمائية للمواطنين من جشع التجار ومحتكرى السلع بالأسواق من خلال عدة مبادرات مجتمعية كان لها عظيم الأثر فى إعادة ضبط الأسواق والسيطرة عليها عن طريق مبادرة «كلنا واحد»، التى تطلقها وزارة الداخلية للعام الخامس على التوالى ومنظومة أمان التابعة للوزارة ومعارض أهلاً رمضان فى جميع المحافظات ومبادرة «من خير مزارعنا لأهالينا» التى طرحتها وزارة الزراعة وتقدّم سلعاً بجودة عالية من المنتج إلى المستهلك مباشرة بأسعار جيدة ودون أى حلقات وسيطة.

حزمة الإجراءات الحكومية نالت إشادة وثناء كل أطراف المنظومة فى مصر، سواء من المواطنين أو التجار والعارضين فى المنافذ، حيث أكد الجميع أن الإجراءات الحكومية كانت طوق نجاة وحائط صد قوياً، ساعد المواطنين، خاصة البسطاء وغير القادرين، فى الصمود بوجه إعصار غلاء الأسعار الذى عصف بالجميع حول العالم وليس فى مصر فقط.

«الوطن» فتحت ملف وضع السلع فى الأسواق لرصد ومتابعة آليات الحكومة للسيطرة عليها مع دخول شهر رمضان، الذى يزداد فيه الإقبال على شراء السلع الغذائية والاستهلاكية.