تطبيقات أون لاين لمعرفة مواقيت الصلاة في رمضان.. «حملها بسهولة»

يتجه المسلمون إلى الصلاة وقراءة القرآن والتعبد والتقرب إلى الله بشكل كبير خاصة في شهر رمضان المبارك، الذي يعد من أفضل الشهور عند الله، لذا من أجل الاستذكار توجد بعض التطبيقات التي يمكن تحميلها عبر الهاتف المحمول ولا غنى عنها في رمضان 2023.

وفي السطور التالية، نعرض بعض التطبيقات التي يمكن تحميلها لمساعدتك على الصلاة والقرآن في شهر رمضان 2023، من خلال «جوجل بلاي» و«أبل ستور» لهواتف الأندرويد والآيفون.

تطبيقات يمكن استخدامها في شهر رمضان 2023

- تطبيق «المصلي» يحتوي على تذكير بتوقيتات الصلاة وتحديد اتجاه القبلة بسهولة، وآيات من القرآن الكريم.

- كما يوجد تطبيق «تفسير القرآن الكريم»، الذي يحتوي على تفسير للآيات القرآنية المختلفة والكلمات، كما يساعد على حفظ بعض الآيات، ونطقها بالطريقة الصحيحة.

- تطبيق إمساكية شهر رمضان، وهذا التطبيق يساعد على معرفة أوقات كل صلاة، وأيضًا مواعيد الإفطار والإمساك، بالإضافة إلى الأذكار والأحاديث الدينية.

- تطبيق «فتاوي وأحكام رمضان»، ويحتوي على تعريف الصيام وأحكامه ومبطلات الصيام.

- تطبيق حياتي في رمضان، ويوفّر للمستخدمين ستة أشياء متمثلة في «آية، حديث، قصة، فائدة، حديث، فكرة».

تطبيق ختم القرآن الكريم

- تطبيق ختمة Khatmah، يساعد مستخدميه على ختم القرآن الكريم، حيث يوجد به إمكانية تحديد مدة الختمة أو كمية الورد الذي يود المستخدم قراءته يوميًا.

- تطبيق «ذكرني» - «Thakerni»، يحتوي على جميع الأذكار والأدعية الصوتية للمؤلف سعيد بن علي بن وهف القحطاني بالترتيب والتسلسل الصحيح.