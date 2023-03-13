عماد الدين حسين لـ أحمد الطاهري: «الصحفيين» نقابة رأي قبل الخدمات.. تعبر عن آمال الناس

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس الشيوخ، إن نقابة الصحفيين نقابة رأي قبل أن تكون نقابة خدمات، وقدر لها أن تكون متماسة مع كل قضايا الوطن، وهي المعبر الرئيسي عن آمال وطموحات الناس، وهي التي تنقل الأخبار والآلام والأفراح.

الاهتمام يعطى للمهنة وليس للصحفي

وأضاف حسين، خلال استضافته ببرنامح «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»: «دائما كان فيه كلام إن الصحفيين على راسهم ريشة وبيطالبوا بمنع الحبس الاحتياطي، دا مش عشان الصحفي دا عشان المهنة، وما يعطى من اهتمام وتقدير لهذه المهمة لا يعطى للصحفي بحد ذاته بل للمهنة، وهي دائما ما تتقدم الصفوف في فترة الاحتلال، وكانت هي المتقدمة ودفع الناس عمرهم وسجنوا، وفي فترات التحول الاقتصادي كانوا يعملون بالتنوير».

الصحافة والوعي

وتابع: «واليوم يلعبون دورا في الوعي وهم الجسر بين الدولة والمجتمع، وهي نقابة في غاية الأهمية وما يعطى لها من اهتمام يعطى للدور الذي تلعبه، فكل النقابات مهمة وكلها مؤثرة ولها احترام، ولكن هناك دور مختلف ومتميز لنقابة الصحفيين».

وأكد: «النقابة تاريخيا بدأت عام 1912 وقدر لها أن تنجح عام 1941، وهي مسألة لا يقصد بها أن يكون على رأسهم ريشة، وإنما كلما كان هناك صحافة قوية كلما كان هناك مجتمعا قويا، وهو أمر مرتبط بفكر القوى الناعمة».