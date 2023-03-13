أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بالإسماعيلية.. ورفع حالة الطوارئ

شهدت مناطق متفرقة في محافظة الإسماعيلية، سقوط أمطار شديدة مساء اليوم الاثنين، استمرت قرابة نصف ساعة، وذلك بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من أمطار على منطقة القناة وسيناء.

كما شهدت الإسماعيلية موجة من البرق والرعد في سناء المحافظة بالكامل بالتزامن مع تساقط الثلوج على عدد كبير من المراكز والقرى القريبة من محافظة الشرقية.

ثلوج على القصاصين وأبوصوير

وشهد مركزا القصاصين وأبوصوير أمطارا كثيفة، وصلت إلى مرحلة الثلوج وتسببت في تراكم المياه على بعض الطرق، خاصة الزراعية والطرق الداخلية.

وقررت محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ في كافة الأنحاء وعلى الطرق السريعة والصحراوية إلى جانب انتشار سيارات رفع المياه وفرق الطوارئ في كافة الشوارع في المحافظة.

تحذيرات للمواطنين

وحذرت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية، من استمرار الأمطار على الإسماعيلية خلال الساعات القليلة المقبلة، إلى جانب استمرار نشاط الرياح حتى غدا الثلاثاء.

وطالبت الصفحة الرسمية، المواطنين بالتزام الحذر والحيطة وعدم الخروج إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى خلال الساعات المقبلة، إلى جانب الحذر على الطرقات السريعة والصحراوية.