أمطار غزيرة تضرب أنحاء متفرقة من الشرقية.. ورفع حالة الطوارئ

شهدت أنحاء متفرقة من محافظة الشرقية هطول أمطار غزيرة، ووجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، برفع حالة الاستعداد بجميع مراكز ومدن المحافظة وتفعيل غرف العمليات الفرعية للمديريات الخدمية والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة الشرقية.

تكثيف أعمال سحب مياه الأمطار

وكلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتواجد الميداني المستمر وتكثيف أعمال شفط وكسح مياه الأمطار بالشوارع والميادين.

كما أصدر المحافظ تعليماته لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالدفع بعدد من سيارات كسح المياه لنزح أية تراكمات على الطرق الرئيسية والسريعة منعاً لحدوث إعاقة مرورية.

وناشد المحافظ المواطنين بالإبتعاد عن أعمدة الكهرباء وعدم الترجل أثناء سقوط الأمطار المصحوب ببرق ورعد حفاظاً على حياتهم.

عزل أعمدة الإنارة

يذكر أن محافظ الشرقية قد كلف جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع شركتي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، للتأكد من عزل جميع أعمدة الكهرباء ورفع الوصلات وإصلاح التالف واستبداله بأعمدة جديدة، وكذلك تسليك بالوعات الصرف الصحي وغرف تصريف الأمطار، تزامنا مع حلول فصل الشتاء في ديسمبر الماضي.