«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط أمطار غدا على المحافظات.. رعدية ورياح

تشهد البلاد تغيرات ملحوظة في حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء، كما تسقط أمطار غدا على العديد من المدن والمحافظات المختلفة، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الصادر منذ قليل عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة.

سقوط أمطار غدا بنوبيع ودهب

ومن المتوقع أن تسقط أمطار غدا على مناطق من نويبع وطابا ودهب وشرم الشيخ والطور وسانت كاترين ورفح ورأس سدر والزعفرانة ورأس غارب والغردقة والقصير ومرسى علم على فترات متقطعة، حيث تكون متوسطة وقد تكون غزيرة ورعدية أحيانا.

أماكن سقوط أمطار غدا

ووفق «الأرصاد»، فمن المتوقع سقوط أمطار غدا تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

كما تشهد البلاد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، بالإضفة إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة غدا الثلاثاء، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

- القاهرة 20 - 16

- العاصمة الإدارية 20 - 15

- أكتوبر 20 - 15

- بنها 20 - 15

- دمنهور 20 - 14

- وادي النطرون 20 - 14

- كفر الشيخ 20 - 16

- المنصورة 21 - 16

- الزقازيق 21 - 15

- شبين الكوم 20 - 15

- طنطا 20 - 15

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 19 - 15

- الإسماعيلية 21 - 12

- السويس 21 - 14

- العريش 22 - 14

- رفح 22 - 14

- رأس سدر 22 - 13

- نخل 22 - 04

- كاترين 17 - 06

- الطور 23 - 14

- طابا 22 - 14

- شرم الشيخ 23 - 18

- الإسكندرية 18 - 13

- العلمين الجديدة 17 - 13

- مطروح 18 - 12

- السلوم 30 - 10

- سيوة 20 - 12

- رأس غارب 27 - 15

- الغردقة 24 - 16

- سفاجا 24 - 15

- مرسى علم 24 - 15

- شلاتين 23 - 15

- حلايب 23 - 16

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 24 - 16

- الفيوم 23 - 11

- بني سويف 22 - 11

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 23 - 12

- سوهاج 30 - 13

- قنا 30 - 13

- الأقصر 30 - 13

- أسوان 31 - 14

- الوادي الجديد 31 - 11

- أبو سمبل 30 - 14