أمطار غزيرة ومنخفض جوي اليوم يضرب 16 مدينة بمحافظات مصر

كشف الدكتور عبدالله علام، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ الأسبق، وعضو الجمعية العامة للجغرافيين وجغرافيا البيئة والمسطحات المائية، أن اليوم الثلاثاء سوف يسود طقس مائل للبرود نهاراً، وشديد البرودة ليلاً، كما تشهد المدن الساحلية، وشمال، وجنوب سيناء، حالة من التقلبات المناخية وعدم استقرار ضمن منخفض جوي يضرب محافظات مصر، بينما يصاحب ذلك هبوب رياح عاصفة ورمال علي بعض المناطق، وسط وسقوط أمطار غزيرة بعدد 16 مدينة.

أمطار على المدن والمحافظات الثلاثاء

وأشار «عبدالله»، في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن اليوم الثلاثاء سوف تهب رياح جنوبية غربية عاتية ومحملة بالأتربة والرمال على مدار اليوم، لافتاً إلى أن هناك فرصا لتساقط الأمطار الغزيرة، والتي سوف تكون علي مدن، نويبع ، وطابا، ودهب، وشرم الشيخ، والطور، وسانت كاترين، ورفح، ورأس سدر، والزعفرانة، رأس غارب، والغردقة، والقصير، ومرسى علم، والإسكندرية، ومطروح، والبرلس.

حالة الطقس غداً الثلاثاء

وكانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية قد أعلنت عن سرعة الرياح اليوم الثلاثاء، والتي بلغت 31كم/ساعة، وكذلك فرص سقوط الأمطار 70%، والرطوبة 62%، بينما سجلت درجات الحرارة العظمى في شمال الصعيد 30 درجة، والصغرى 14درجة، وعلى مدن ومحافظات السواحل الشمالية ووجه بحري العظمى 20 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية.