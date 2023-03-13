سقوط أمطار رعدية على عدة مناطق اليوم.. وتحذير من السيول في هذه المحافظات

تشهد حالة الطقس اليوم الاثنين، اضطرابًا في الأحوال الجوية، حيث تنخفض درجات الحرارة، وسط توقعات بسقوط أمطار رعدية متفاوتة الشدة في عدة محافظات، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية للعديد من المحافظات لعدة أسباب بينها غزارة الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة بصورة كبيرة.

وتستعرض «الوطن»، أماكن سقوط الأمطار الرعدية اليوم، فضلًا عن تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية لجميع المحافظات، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

تحذير من السيول

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من سقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول، في محافظتي شمال وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، وذلك خلال حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية تكون ذروتها غدًا الثلاثاء، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولكن تكون متفاوتة الشدة.

أمطار رعدية وغزيرة اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، ضمن توقعات حالة الطقس اليوم، أنّ محافظة مطروح والسلوم على موعد مع الأمطار الرعدية مساء اليوم، موضحةً أنّه من المتوقع أن تكون الأمطار متفاوتة الشدة، حيث تبدأ خفيفة وتزداد حدتها بتقدم الوقت، لتصبح متوسطة، ثم تغزر أحيانًا.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وكشفت الأرصاد الجوية، أنّه فيما يخص أماكن سقوط الأمطار اليوم، فإنّه من المتوقع أن تمتد فرص سقوط الأمطار خلال فترة المساء، والتي تكون أقل حدة حيث تتساقط أمطار بصورة خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، ومحافظات شمال الوجه البحري.

طقس اليوم في القاهرة

وفيما يخص حالة الطقس اليوم في القاهرة الآن، فإنّ القاهرة الكبرى تشهد طقسًا مائلًا للحرارة خلال فترة النهار، بينما تنشط حركة الرياح الجنوبية الغربية على محافظات القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة وشمال الصعيد، وسط تحذيرات الأرصاد من العواصف الرملية، نظرًا لأنّ تلك الرياح تعمل على إثارة الرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

سقوط أمطار على القاهرة

وبحسب الأرصاد، فإنّه من المتوقع سقوط أمطار مع دخول فترة الليل على بعض مناطق القاهرة الكبرى، ومحافظات جنوب الوجه البحري، ومدن القناة.

ووفقًا لـ«الأرصاد»، فإنّ المحافظات على موعد مع عودة الأجواء الشتوية، حيث تنخفض درجات الحرارة بصورة فعلية وملحوظة بدءًا من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.