أسماء المصابين في انقلاب ميكروباص على طريق «مطروح - الإسكندرية»

يكثف الفريق الطبي في قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الحمام المركزي من جهوده في تقديم الرعاية الطبية العاجلة لعلاج مصابي حادث انقلاب ميكروباص على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي.

أسماء مصابي حادث الميكروباص

كان طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي شهد وقوع حادث سيارة ميكروباص وننشر الأسماء والحالات وهي:

- محمد ذكي عثمان 42 سنة من غيط العنب الإسكندرية مصاب بكدمات متفرقة بالجسم والظهر والحالة العامة متوسطة.

سيد محمد سيد 36 سنة من بشاير الخير الإسكندرية مصاب بكدمات متفرقة بالجسم والساقين والحالة العامة متوسطة.

- سامح فؤاد نوح 43 سنة من الرمل الإسكندرية، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم والحالة العامة متوسطة.

- نادر عادل سعد الله فهيم 31 سنة من بشاير الخير الإسكندرية مصاب باشتباه كسر بالفقرات، وكدمات متفرقة بالجسم والحالة العامة متوسطة.

- حسن جابر محمد علي 52 سنة من الإسكندرية مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقة بالجسم والظهر والحالة العامة متوسطة.

- محمد صالح عرفة عبد الباقي 28 سنة من زفتى الغربية مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم والحالة العامة متوسطة.

- محمد جمعة محمود محمد 31 سنة من الإسكندرية مصاب باشتباه كسر بالفقرات وكدمات متفرقة بالجسم والحالة العامة متوسطة.

- أحمد بدر عبدالحميد السيد 21 سنة من دمنهور باشتباه استرواح هوائي والحالة العامة متوسطة.

محمد لطفي عبدالفتاح معوض 26 سنة من الإسكندرية، ومصاب بكدمات متفرقة بالظهر الحالة العامة متوسطة.

فحص الحادث

وجار تكثيف البحث من خلال شرطة تأمين طريق مطروح الدولي للكشف عن ملابسات الحادث.