 تفاصيل تجهيز 800 وحدة بديلة لسكان جزيرة الوراق.. شقة مكتملة بالفرش والأجهزة

انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من تأسيس وتجهيز وفرش 192 وحدة سكنية بحدائق أكتوبر ومطار إمبابة بديلة لسكان جزيرة الوراق، إذ تستهدف زيادة هذا العدد إلى 800 وحدة سكنية خلال العام الحالي.

تأسست هذه الوحدات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنشاء وتطوير مناطق سكنية بديلة لسكان العشوائيات، التي أطلقت عام 2016، وبلغ عدد الوحدات المنفذة بها 21 ألفًا و624 وحدة سكنية بـ12 منطقة سكنية، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 756 مليونا و193 ألف جنيه، بحسب بيان صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي.

لحنة وزارية تؤسس الوحدات السكنية بديلة العشوائيات

ويجرى تأسيس هذه الواحدات من قبل اللجنة الوزارية المعنية بتأثيث وحدات السكن البديل للعشوائيات والتي تضم وزارة الإسكان وهيئة الرقابة الإدارية، وصندوق تحيا مصر والتنمية الحضرية، ومحافظتي القاهرة والجيزة، وتحرص على اختيار أفضل العروض للمشاركة بالمبادرة من حيث تنافسية السعر والجودة ومشاركة أكبر عدد من الشركات والجمعيات العاملة بقطاعي الأثاث والأجهزة الكهربائية، ووفق الاحتياجات الفعلية للأسر المصرية.

وتولي القيادة السياسية أهمية خاصة لهذه المبادرة لتقديم أفضل الخدمات للأسر المستفيدة من الفئات الأولى بالرعاية بالمجتمع، وتقع الوحدات السكنية التي جرى الانتهاء من تأثيثها في مناطق «أهالينا وروضة السيدة زينب والأسمرات 3 والمحروسة 1 و2 ومدينة الغردقة ومعا وحدائق أكتوبر وجزيرة الوراق ومساكن السكة الحديد وقرية الديسمي وأرض الخيالة وزهور 15 مايو».

مشتملات الوحدات السكنية

تحتوي كل وحدة سكنية على غرفة نوم رئيسية بكامل تجهيزاتها وغرفة نوم للأطفال وغرفة سفرة وغرفة جلوس «أنتريه» ومطبخ، بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية الأساسية وتشمل بوتاجاز 4 شعلة يعمل بالغاز الطبيعي وغسالة نصف أوتوماتيك وثلاجة 11 قدم وسخان غاز الطبيعي 6 لترات وتليفزيون 32 بوصة وريسيف.

ويجرى الانتهاء من تأثيث 11 ألفا و581 وحدة سكنية في الفترة المقبلة بمشروعات أرض الإنتاج الحربي ومدينة العبور الجديدة، وأهالينا 3 والسكن البديل لجزيرة الوراق بتكلفة إجمالية تبلغ 984 مليونا و385 ألف جنيه.