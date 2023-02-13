إطلاق مشروع لتطوير منطقتين عشوائيتين بجنوب سيناء.. وحدات سكنية ومرافق

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مؤسسات الدولة تبذل مجهودات ضخمة لتطوير وتنمية شبه جزيرة سيناء، موضحاً أن جهاز تعمير سيناء وصندوق التطوير الحضاري نفذا عددا من المشروعات لتطوير قرى ومدن المحافظة.

وأضاف المحافظ، أن التطوير يشمل كل المدن لخدمة أهالي سيناء، وتوفير المرافق والخدمات اللازمة ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القرى والمناطق المحرومة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ورافقه خلالها اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس محسن حامد رئيس جهاز تعمير سيناء.

تطوير حي السلام

وقال محافظ جنوب سيناء، إن الجولة تستهدف زيارة حي السلام في مدينة أبورديس، للبدء في تطويره بالتنسيق بين جهاز التعمير وصندوق التطوير الحضاري، موضحا أن التطوير يشمل المرافق بالكامل من مياه وصرف صحي وكهرباء.

وأضاف، أن التطوير يضم الحي البدوي، وإنشاء وحدات سكنية، ومنازل بدوية لأهالي المنطقة المجاورة لجامعة السويس فرع جنوب سيناء بأبو رديس، حيث ستتحول بالكامل ضمن مبادرة «حياة كريمة» خاصة أن حي السلام ملاصق لفرع الجامعة.

تطوير الحي الأول

وأكد اللواء خالد فودة، أن الحي الأول في مدينة أبوزنيمة شهد الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى، وهي عبارة عن إنشاء سدين وبحيرة تخزينية بتكلفة 7 ملايين جنيه، لحماية 1000 أسرة تقريبا تقيم في المنطقة.

وتابع، بأن المرحلة الثانية تحتاج نحو 50 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية، وتشمل المرافق مياه وكهرباء وصرف صحي والإسكان بالحي الأول الذي جرى تصنيفه كمنطقة مهددة للحياة بالخريطة القومية لصندوق التطوير الحضاري.