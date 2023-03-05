رئيس جهاز حدائق أكتوبر: جار البدء في تنفيذ وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

أكد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، استمرار العمل داخل المدينة على عدد كبير من المشروعات سواء السكنية، أو الخدمية، أو مشروعات الطرق والمرافق، بنسب متقدمة، من أجل توفير الحياة المتكاملة لقاطنيها، بالإضافة إلى الاستعداد لطرح الوحدات السكنية داخل المدينة، ضمن محاور الإسكان المختلفة، اجتماعي، متوسط، أو متميز.

نسبة إنجاز «سكن لكل المصريين» بلغت أكثر من 90 %

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، في حديثه لـ«الوطن» إلى أن نسبة إنجاز وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بلغت أكثر من 90 % داخل المدينة، وجار البدء في تنفيذ عدد آخر من الوحدات السكنية، والتي تستهدف المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.

وأضاف «مصطفي» أنه جاري العمل على تخصيص أكثر من 23 قطعة أرض خدمية استثمارية بمساحات مختلفة وأنشطة متنوعة، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع محاكم أكتوبر.

تنفيذ أكثر من 5000 وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان المتوسط

وأشار رئيس جهاز حدائق أكتوبر، إلى أنه جرى افتتاح نحو 10 آلاف وحدة سكنية ضمن مشروع «سكن مصر» داخل المدينة، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ نحو 4000 وحدة سكنية، ضمن المرحلة الثانية من مشروع الإسكان البديل داخل المدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه جار العمل أيضا على مشروعات الإسكان المتوسط، داخل المدينة، إذ يجرى خلال هذه الفترة تنفيذ أكثر من 5000 وحدة سكنية، للمواطنين من متوسطي الدخل، ضمن مشروعات الإسكان المتوسط، والتي تتمثل في مشروعات «سكن مصر، ودار مصر، وجنة».