الأزهر والأوقاف يعلنان مواعيد وموضوعات برنامج «المنبر الثابت» في رمضان

ينطلق برنامج «المنبر الثابت» الدعوي المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في جميع المحافظات، خلال شهر رمضان المبارك 1444هـ - 2023م (يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع) بعد صلاة العصر بــ(1000) مسجد، بواقع (2000) درس أسبوعيًا، برعاية في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

البرنامج المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف

وأعلن الأزهر والأوقاف عن موضوعات وأماكن تنفيذ البرنامج في هذه المساجد ، وذلك علي النحو التالي:

1- الأحــد: 4 رمضان 1444هـ - 25/3/2023م ، عن موضوع: (المسارعة إلى الخيرات واغتنام الأوقات ).

2- الثلاثاء: 6 رمضان 1444هـ - 28/3/2023م ، عن موضوع : ( الذكر وأثره في تهذيب النفس).

3- الأحد: 11 رمضان 1444هـ - 2/4/2023م ، عن موضوع : (التكافل الاجتماعي).

4- الثلاثاء: 13 رمضان 1444هـ - 4/4/ 2023م ، عن موضوع: (مفاتيح الفرج).

5- الأحـد: 18 رمضان 1444هـ - 8/4/2023م ، عن موضوع: (فضل بر الوالدين وصلة الرحم).

6- الثلاثاء: 20 رمضان 1444هـ - 11/4/2023م ، عن موضوع: ( علو الهمة والاجتهاد في العبادة).

7- الأحـد: 25 رمضان 1444هـ - 16/4/2023م، عن موضوع: (رمضان شهر المغفرة).

الثلاثاء: 27 رمضان 1444هـ - 18/4/2023م، عن موضوع: (وقولوا للناس حسنا).