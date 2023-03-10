سعر صكوك الإطعام من وزارة الأوقاف وكيفية الشراء للتبرع باللحوم

تطرح وزارة الأوقاف بشكل دائم، صكوك الإطعام ومع قرب شهر رمضان، أعلنت الوزارة إمكانية شراء الصكوك والتصدق بها، وتكون في صورة لحوم توزع على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية.

وفي السطور التالية، نعرض سعر صكوك الإطعام وكيفية شرائها للتبرع بها وفق بيان وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.

صكوك الإطعام من وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن صكوك الإطعام لعام 2023، بقيمة 300 جنيه للصك.

وذكرت الوزارة أن الصك يجزئ عن الزكاة والصدقات والكفارات وسائر أنواع البر، مؤكدة أن المبلغ الذي يجري التبرع به واللحوم التي توزع من خلاله يصل كاملًا إلى مستحقيه، وبدون خصم أي مصروفات إدارية أو إعلانية منه.

كيفية شراء صكوك الإطعام

ويمكن التبرع وتقديم الزكاة والصدقات عن طريق شراء صكوك الإطعام من خلال الوسائل التالية:

عبر أرقام الحسابات التالية: ‏البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9‏

بنك مصر حساب رقم: 1400001009999999‏

البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014

‏البنك الزراعي المصري حساب رقم: 919002000155711006‏

البريد المصري حساب رقم: 0163600034039818‏

ويمكن شراء صكوك الإطعام من خلال خدمة فوري.

وتتوافر صكوك الإطعام بجميع المديريات والمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية خلال أيام.

ويمكن التوصل مع وزارة الأوقاف لطلب إرسال مندوب إلى باب منزلك، عن طريق التواصل مع الأرقام التالية: (01015711280 ــ 0114670202 ــ 01552563217 ــ 01223344789).