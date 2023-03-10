سعر صكوك الإطعام من وزارة الأوقاف وكيفية الشراء للتبرع باللحوم
كتب:
رحاب عبدالراضي
05:25 م | الجمعة 10 مارس 2023
توزيع لحوم صكوك الإطعام.. أرشيفية
تطرح وزارة الأوقاف بشكل دائم، صكوك الإطعام ومع قرب شهر رمضان، أعلنت الوزارة إمكانية شراء الصكوك والتصدق بها، وتكون في صورة لحوم توزع على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية.
وفي السطور التالية، نعرض سعر صكوك الإطعام وكيفية شرائها للتبرع بها وفق بيان وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.
صكوك الإطعام من وزارة الأوقاف
أعلنت وزارة الأوقاف عن صكوك الإطعام لعام 2023، بقيمة 300 جنيه للصك.
وذكرت الوزارة أن الصك يجزئ عن الزكاة والصدقات والكفارات وسائر أنواع البر، مؤكدة أن المبلغ الذي يجري التبرع به واللحوم التي توزع من خلاله يصل كاملًا إلى مستحقيه، وبدون خصم أي مصروفات إدارية أو إعلانية منه.
كيفية شراء صكوك الإطعام
ويمكن التبرع وتقديم الزكاة والصدقات عن طريق شراء صكوك الإطعام من خلال الوسائل التالية:
عبر أرقام الحسابات التالية: البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9
بنك مصر حساب رقم: 1400001009999999
البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014
البنك الزراعي المصري حساب رقم: 919002000155711006
البريد المصري حساب رقم: 0163600034039818
ويمكن شراء صكوك الإطعام من خلال خدمة فوري.
وتتوافر صكوك الإطعام بجميع المديريات والمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية خلال أيام.
ويمكن التوصل مع وزارة الأوقاف لطلب إرسال مندوب إلى باب منزلك، عن طريق التواصل مع الأرقام التالية: (01015711280 ــ 0114670202 ــ 01552563217 ــ 01223344789).