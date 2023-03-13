«الأرصاد»: موجة العاصفة الرملية ستختفي من سماء القاهرة خلال ساعات

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على البلاد، بعد موجة العاصفة الرملية التي تشهدها سماء القاهرة حاليًا، موضحًا أن موجة العاصفة الرملية ستختفي من سماء القاهرة خلال الساعات المقبلة، وسيكون هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، بعد أن سقطت على القليوبية والمنوفية.

الأرصاد تكشف موعد اختفاء العاصفة الرملية

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن الأتربة ستضرب مناطق من جنوب البلاد، غدًا الثلاثاء، كما سيكون هناك انخفاضًا في درجات الحرارة بقيمة 7 درجات؛ لتصل إلى 20 درجة على القاهرة، كما تشهد السواحل الشمالية والوجه البحري سقوط أمطار خفيفة.

البحر الأحمر ستشهد سقوط أمطار متوسطة

وأوضح مدير عام التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأمطار ستمتد على محافظات الصعيد، وستكون من خفيفة إلى متوسطة، مشيرًا إلى أن محافظتي البحر الأحمر والسويس ستشهدان سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتصل إلى السيول وسط وجنوب سيناء، وعلى مناطق من محافظة البحر الأحمر.

وأشار إلى هناك تواصل دائم مع غرفة الأزمات التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل متابعة حالة الطقس بشكل دائم، ومستمر.